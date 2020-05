Enrico Mentana sbotta sulla vicenda Silvia Romano

Sulla questione Silvia Romano è intervenuta anche la saggista somala Maryan Ismail a Quarta Repubblica, dove ha dedicato una lettera alla volontaria italiana: “Quella tenda verde è una sorta di protezione ed un simbolo di oppressione”. Il fratello della Ismail è stato trucidato dalle stesse milizie che hanno rapito la nostra connazionale.

“Quella tenda verde è una sorta di protezione ed un simbolo di oppressione” @MaryanIsmail3 #QuartaRepubblica pic.twitter.com/A8H7Cl25KL — Quarta Repubblica (@QRepubblica) May 11, 2020

In studio, poi, anche la giornalista ed ex deputata del Pdl Souad Sbai (di origini marocchine) ha parlato della faccenda, dicendo sospettosa: “Quattro milioni non sono niente per questi terroristi, anzi da certi posti nessun prigioniero esce vivo per caso,c’è qualcosa di più grosso sotto. E non dimentichiamo che in questa storia c’è di mezzo Erdogan che non fa niente per niente”.

#QuartaRepubblica La Sig. Ra somala in studio:" quella gente non rilascia nessuno per 4 milioni,anzi da certi posti nessun prigioniero esce vivo per caso,c'è qualcosa di più grosso sotto.

E non dimentichiamo che in questa storia c'è di mezzo Erdogan che non fa niente per niente" — Carmen ن (@carmentpf) May 11, 2020

foto: Kikapress