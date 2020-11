Ma c’è di più: Selvaggia conserva anche alcuni messaggi che Enock le avrebbe inviato quella notte, invitandola a raggiungerlo in albergo. Il giovane nega con forza: non l’avrebbe mai baciata e quei messaggi sarebbero stati inviati da un suo amico. Una versione claudicante che non ha convinto tutti e lo stesso Alfonso Signorini si è mostrato perplesso.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy