Emma Marrone nuovo giudice di X Factor

Se da un lato in tanti si stupiscono per il “cambio di casacca” di Emma Marrone, in realtà non c’è da stupirsi. Tanti giudici e cantanti hanno cambiato talent. Basti pensare a Noemi, uscita da X Factor e poi giudice di The Voice, o a Mara Maionchi, passata da X Factor ad Amici e poi a Italia’s Got Talent.

foto: Kikapress