Insomma, Pierpaolo non si sente più a suo agio nel suo rapporto con Elisabetta, che non riesce a dargli quello che lui vorrebbe davvero da lei. Dopo la puntata di lunedì scorso, la coppia – mai esistita in realtà – è scoppiata durante un confronto davanti ad altri coinquilini. Lu ha così deciso di mettere fine a questa amicizia speciale perché lui non vede lei come un’amica.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy