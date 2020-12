“Zolletta e l’arpia Gregoraci stanno ca..iando Pierpaolo – ha commentato una persona su Twitter – Lo fanno sentire sempre in difetto e inadeguato sto ragazzo. Ma lo lasciassero in pace! Quando è con Tommy, Giulia, Urtis e adesso Malgy RINASCE! Siete voi il problema, non lui!”

“Ma infatti basta – twitta un’altra persona – sempre l’arpia a togliergli il buonumore e Zelletta che ci mette lo zampino”.

E c’è chi inquadra il discorso anche da un altro punto di vista: “Ma sto discorso di Zelletta e EliGreg verso Pier dovrebbe avere quale scopo effettivamente? Farsi venire i sensi di colpa perché non fa più il cagnolino e sta iniziando finalmente a guardarsi attorno?”

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy