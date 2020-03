Elisa Isoardi al naturale su Instagram

Un’altra follower le fa notare che in versione acqua e sapone sembra anche più giovane: “Ma sei così bella che ti puoi permettere il lusso di non concederti alle sapienti manine della tua simpatica truccatrice, mia dolcissima Ely! Tu non ti rendi ancora conto di quanto il tuo splendido volto vada meravigliosamente bene così e oltretutto così come appari ora dimostri anche molti anni di meno…”.

Foto: Kikapress