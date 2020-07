Elisa Isoardi: "Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato"

Elisa Isoardi ha fatto capire che gli ultimi tempi, dietro le quinte de La prova del cuoco, non si respirava proprio un’aria leggerissima.

“Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto. Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”