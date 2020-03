Fedez chiede spiegazioni sui social

In questi giorni si è molto parlato dello sbarco in Europa di 20.000 soldati americani: le foto dell’arrivo dei militari, tutti senza mascherina, hanno creato non pochi dubbi tra l’opinione pubblica. Perchè tanti soldati proprio ora e tutti senza mascherina?

Trieste ora ! Mentre i cinesi ci mandano respiratori gli americani ci mandano carri armati! A me i conti non tornano!

Vedi la differenza!!#COVID19 pic.twitter.com/wJ8YuyoZin — Jana 🇸🇰🌋💙 MH17 💙 (@janapergliamici) March 11, 2020

Si tratta di un esercitazione, la Defender 2020, già programmata da molto tempo e che serve a testare la resistenza dell’infrastruttura europea (e per mettere pressione sulla Russia). Sui soldati americani senza mascherine, non è un mistero che gli Stati Uniti non appaiano particolarmente preoccupati da questo Coronavirus e non stiano prendendo (almeno fino ad ora) misure di sicurezza particolari.