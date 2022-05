Luoghi incantevoli incastonati nella Tuscia come il Bosco del Sasseto e Torre Alfina di Acquapendente aprono le porte a tutti i visitatori grazie alla Visita Teatralizzata per Famiglie Il Bosco sulla Francigena. Elfi, Fate, Re e Streghe in Alta Tuscia.

Photo Credits: Luca Perazzolo via HF4