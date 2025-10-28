Eventi Roma novembre 2025: “Effetti Collaterali”, il festival gratuito del documentario con grandi nomi del cinema
Dal 3 al 6 novembre 2025 lo Spazio SCENA di Roma si fa casa del cinema del reale con “Effetti Collaterali – Storie da somministrare a grandi dosi”, festival del documentario (a ingresso completamente gratuito) e che unisce autori come Francesco Munzi, Adele Tulli e Kasia Smutniak in quattro serate dedicate a chi crede nel potere civile del cinema.
Photo Credits: @Ufficio Stampa HF4
Effetti Collaterali: quattro film per leggere il presente
Diretto da Francesco Frangipane e prodotto da Argot Produzioni, il festival porta sullo schermo storie che attraversano salute mentale, migrazioni e trasformazione digitale. Dalla periferia romana al confine bielorusso, fino ai villaggi del Senegal, il documentario viene mostrato come strumento di riflessione e di cura, in grado di restituire un’immagine autentica del mondo contemporaneo.
Photo Credits: @Ufficio Stampa HF4
Francesco Munzi, Adele Tulli e Kasia Smutniak tra realtà e visioni
Si parte il 3 novembre con Kripton di Francesco Munzi, ritratto intenso di giovani ricoverati in due comunità psichiatriche romane. Il 4 è il turno di Real di Adele Tulli, viaggio sensoriale nel corpo smaterializzato della rete. Il 5 novembre arriva Mur, esordio alla regia di Kasia Smutniak, che racconta il confine polacco come ferita dell’Europa moderna. A chiudere il festival, il 6 novembre, Allacciate le cinture – Il viaggio di Io Capitano in Senegal di Tommaso Merighi, testimonianza del potere del cinema come ponte tra culture. Ogni film sarà seguito da incontri con registi e produttori.
Photo Credits: @Ufficio Stampa HF4
Il cinema come dialogo e coscienza
Con il sostegno di Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura, Effetti Collaterali si propone come un laboratorio di cittadinanza visiva: uno spazio dove il documentario diventa incontro, memoria e occasione per guardare la realtà con occhi nuovi.
Photo Credits: @Ufficio Stampa HF4