Eventi Roma novembre 2025: “Effetti Collaterali”, il festival gratuito del documentario con grandi nomi del cinema

Diretto da Francesco Frangipane e prodotto da Argot Produzioni, il festival porta sullo schermo storie che attraversano salute mentale, migrazioni e trasformazione digitale. Dalla periferia romana al confine bielorusso, fino ai villaggi del Senegal, il documentario viene mostrato come strumento di riflessione e di cura, in grado di restituire un’immagine autentica del mondo contemporaneo.

Photo Credits: @Ufficio Stampa HF4