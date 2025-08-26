Eclissi totale di Luna a Milano il 7 settembre: i luoghi migliori per ammirare la ‘Luna di Sangue’

La sera del 7 settembre, il Sole, la Terra e la Luna si allineeranno perfettamente, facendo sì che il nostro satellite entri nel cono d’ombra terrestre e assuma la classica sfumatura rossastra. A Milano, la Luna sorgerà già in fase di eclissi totale intorno alle 19:30, apparendo bassa sull’orizzonte orientale e assumendo un colore intenso tra il rosso e il rame. L’apice dello spettacolo è previsto per le 20:11, con la conclusione della fase di totalità alle 20:53. Sarà quindi fondamentale trovare un punto panoramico libero verso est.

Photo Credits: Shutterstock