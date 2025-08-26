Eclissi totale di Luna a Milano il 7 settembre: i luoghi migliori per ammirare la ‘Luna di Sangue’
Il 7 settembre 2025 i cieli d’Italia vedranno svolgersi uno spettacolo raro: un’eclissi totale di Luna che tingerà il cielo di sfumature ramate, note come “Luna di Sangue”. Un evento unico, che unisce suggestione astronomica e bellezza urbana. Ma dove è possibile osservare al meglio questo fenomeno celeste in una città con un inquinamento luminoso incredibile come Milano?
Photo Credits: Shutterstock
La notte della “Luna di Sangue”
La sera del 7 settembre, il Sole, la Terra e la Luna si allineeranno perfettamente, facendo sì che il nostro satellite entri nel cono d’ombra terrestre e assuma la classica sfumatura rossastra. A Milano, la Luna sorgerà già in fase di eclissi totale intorno alle 19:30, apparendo bassa sull’orizzonte orientale e assumendo un colore intenso tra il rosso e il rame. L’apice dello spettacolo è previsto per le 20:11, con la conclusione della fase di totalità alle 20:53. Sarà quindi fondamentale trovare un punto panoramico libero verso est.
Photo Credits: Shutterstock
Guardare l’eclissi dalla Montagnetta di San Siro
Il Monte Stella, conosciuto come Montagnetta di San Siro, rappresenta uno dei luoghi migliori per ammirare l’eclissi. La sua posizione sopraelevata garantisce un orizzonte libero, e il sorgere della Luna allineato con lo skyline cittadino riuscirà a regalarci delle immagini indimenticabili, soprattutto dietro l’Unicredit Tower. Quindi, occhio e macchina fotografica alla mano!
Photo Credits: Shutterstock
Rooftop e terrazze panoramiche
Chi preferisce restare in pieno centro può puntare invece alle numerose terrazze urbane. A Milano non mancano rooftop spettacolari, dagli hotel di CityLife ai locali come Radio Rooftop. Alcuni di essi hanno già organizzato degli eventi a tema, nei quali permetteranno di sorseggiare un drink mentre la Luna si tinge di rosso sopra i grattacieli. Attenzione, però: non tutte le terrazze pubbliche saranno accessibili in orario utile, quindi conviene verificare e se necessario prenotare con anticipo.
Photo Credits: Shutterstock
Parchi e spazi verdi con vista a est
Un’altra opzione suggestiva è quella dei grandi parchi cittadini. Parco Sempione, con i suoi ampi spazi aperti, offre una visuale privilegiata verso est. Anche il Parco di Monza o il Parco Lambro possono rivelarsi ottime scelte, purché si trovi un punto privo di alberi e costruzioni.
Photo Credits: Shutterstock