Ballando con le Stelle, Carolyn Smith fa tampone per Covid

Il Covid ha stravolto le nostre vite e si insinua anche nei programmi televisivi. Due componenti del cast di Ballando con le Stelle, ad esempio, sono stati contagiati, facendo slittare l’inizio della nuova edizione di una settimana. Come spiegato da Milly Carlucci, tutte le persone che lavorano in scena e dietro le quinte dello show vengono periodicamente sottoposte a tampone. Una decisione che serve per lavorare in sicurezza, tutelando la salute di tutti. E anche Carolyn Smith, come tutti gli altri colleghi, esegue regolarmente il test, come mostra uno scatto condiviso su Instagram.

Foto: Kikapress