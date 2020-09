Antonella Clerici è tornata su Rai1

Elisa Isoardi ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo”, nella quale ha parlato anche del passaggio di testimone fra lei e Antonella Clerici nella fascia oraria dell’ora di pranzo su Rai1 ed ha colto l’occasione per lanciare un appello alla collega: “Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione”. Antonella la ascolterà?