Mentre sui social è rivolta, dunque, già si pensa alla prossima puntata del GF Vip, che andrà in onda domani, nel giorno in cui entra in vigore il nuovo DPCM. Il provvedimento potrebbe stravolgere nuovamente il format, viste le limitazioni agli spostamenti tra regioni. Alfonso Signorini dovrà trasferirsi a Roma, dove hanno sede studio e casa del reality, o tornerà a condurre da Milano? Che fine farà il pubblico – già ridotto – in studio? E i concorrenti già eliminati dovranno rinunciare ad essere presenti in puntata?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset