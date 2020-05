La controversa intervista di Mara Venier ad Albano

Il giorno dopo la messa in onda della puntata di Domenica In, si è parlato molto delle dichiarazioni di Al Bano, che si è pure scontrato in diretta con Mara Venier. La conduttrice voleva leggere una poesia scritta per lui da Romina Power ma lui l’ha fermata, ritenendolo inopportuno, per paura di ferire Loredana Lecciso, con cui è tornato insieme. Ne era nata una discussione in diretta tra i due, fino a quando poi il collegamento è stato chiuso.

Foto: Kikapress