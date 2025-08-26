Dove guardare il cielo a Milano: i posti giusti per eclissi, superlune e stelle cadenti
Milano è una città frenetica e operosa, fatta di grattacieli e patria internazionale della modo. Ma anche nel capoluogo lombardo non manca certo il romanticismo. Anzi, chi ama guardare la Luna e le stelle può trovare luoghi in grado di regalare delle emozioni uniche anche in questa città. Dalle terrazze panoramiche ai parchi urbani, passando per i planetari e gli osservatori che si trovano di poco fuori città, esistono diversi spazi dove vivere la magia di eclissi, superlune e sciami di stelle cadenti.
Planetario Ulrico Hoepli: il luogo perfetto per imparare a leggere le stelle
Nel cuore dei Giardini Indro Montanelli sorge il Planetario Ulrico Hoepli, il fulcro della divulgazione astronomica a Milano. Qui non si osserva il cielo reale, ma lo si impara a conoscere grazie alle proiezioni della volta celeste, agli incontri con esperti e alle attività per adulti e bambini. È il punto di partenza ideale per chi vuole orientarsi tra costellazioni e pianeti prima di vivere esperienze a cielo aperto.
Monte Stella: la “Montagnetta” con vista
Per chi cerca un orizzonte libero senza uscire dalla città, il Monte Stella, noto come Montagnetta di San Siro, è una scelta perfetta. Questa collina artificiale di cinquanta metri offre un panorama ampio, lontano in parte dalle luci del centro. È il luogo ideale per sdraiarsi su un prato e lasciarsi sorprendere da una pioggia di meteore o seguire i giochi di luce della Luna piena.
Terrazze e rooftop: il fascino urbano della metropoli
Milano è famosa per le sue terrazze iconiche, dai tetti del Duomo al Belvedere di Palazzo Lombardia, passando per la Torre Branca. Questi luoghi, seppur spesso condizionati da orari e accessi limitati, regalano una prospettiva unica per eventi luminosi come superlune o congiunzioni planetarie. E per chi vuole unire astronomia e lifestyle, i rooftop di hotel e locali offrono la possibilità di osservare il cielo tra un cocktail e un panorama mozzafiato.
Gli osservatori fuori città: il buio vero sul cielo stellato
Chi desidera un cielo più limpido deve spingersi appena oltre i confini della città. L’Osservatorio Astronomico di Cernusco sul Naviglio rappresenta una valida opzione accessibile, mentre l’Osservatorio di Sormano, in Brianza, offre un’esperienza immersiva grazie alla quota elevata e a un cielo meno inquinato.
