Se rintracciare Babbo Natale è difficilissimo, la Befana in attesa di far visita a tutti i bambini il 6 Gennaio, la si più incontrare a Pegnana una frazione di Barga. È qui che la celebre vecchina ha preso ormai la sua residenza ufficiale e da metà ottobre ogni domenica accoglie tutti coloro che vogliono andare a trovarla nella sua casa in mezzo ad un bosco di Castagni secolari.

Crediti foto@Shutterstock