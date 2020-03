La Nazionale di pallanuoto a Domenica In

Mara Venier e Nicola Carraro lontani a causa del coronavirus. Il marito della conduttrice si trova infatti a Santo Domingo dove ha la residenza ma non può rientrare in Italia a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Non solo: il governo locale -come fa sapere lui stesso su Instagram – ha disposto il divieto di ingresso agli italiani, quindi neanche Mara può andarlo a trovare.

Foto: Kikapress

Foto: Kikapress