Mara Venier torna con Domenica In

In questi giorni di isolamento forzato, ognuno di noi apprezza molto di più le piccole cose che di solito si danno per scontate. E’ la riflessione che Anna Tatangelo ha voluto condividere con i suoi fan durante questo periodo di quarantena, scrivendo un post su Instagram. “Mi alzo la mattina sperando che le notizie in tv siano diverse, che i dati siano migliori di quelli che sono, ma purtroppo la realtà è un’altra. Per favore rimaniamo tutti a casa e per ora limitiamoci a guardare fuori dalla finestra” scrive la cantante.

Foto: Kikapress