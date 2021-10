Per gli amanti della montagna, che sia estate o inverno, le Dolomiti sono una delle mete che non possono mancare. Qui nella splendida Val di Fassa, si trova una città che si trasforma quando sorge il sole e quando tramonta. È Moena, anche detta la fata delle Dolomiti proprio per i suggestivi giochi di luce regalati dal sole.

Crediti foto@Shutterstock