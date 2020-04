Doc - nelle tue mani, un grande successo

Nel secondo episodio, Come eravamo, la serie fa un salto indietro nella vita del dottor Fanti, quella precedente all’incidente e alla perdita di memoria: il pubblico conoscerà meglio la sua famiglia, sua moglie e i suoi figli. Alla luce di questi dettagli, inizierà a delinearsi anche lo “strano” rapporto che Fanti ha con uno dei suoi specializzandi, Riccardo: non si capisce ancora bene cosa lega i due, ma in molti ipotizzano che Riccardo possa aver ricevuto un organo dal figlio morto di Fanti, scomparso da bambino per arresto cardiaco.