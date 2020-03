In piena emergenza coronavirus tutti dobbiamo stare a casa, evitando di uscire come imposto dal governo al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Ma che effetto avrà l’isolamento sul nostro corpo? La fame da noia – che induce ad aprire frigo e dispensa, continuamente – e l’impossibilità di fare attività fisica potrebbero tramutarsi in chili in più. Ecco dunque la dieta da seguire in questi giorni di quarantena, attenendosi scrupolosamente ai consigli degli esperti.

foto: Kikapress