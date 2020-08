Federico Fashion Style ha il,Covid, Deianira Marzano lo attacca

Oggi però, lei si prende la sua rivincita: “Io davo quelle informazioni per il bene comune. Tu con la febbre sei sceso in spiaggia in mezzo alle persone solo per farti vedere da me. Dovrei denunciarti io per tentata strage”.

Nonostante gli attriti, Deianira si augura che Federico si rimetta presto e gli fa gli auguri di pronta guarigione.

Foto: Kikapress