Daniela Martani contro il ministro Speranza su Twitter

Chiara Ferragni ha trascorso il Ferragosto in Sardegna in compagnia di un gruppo di amici. La serata si è svolta tra canti e balli ma i fan dell’inlfuencer hanno avuto da ridire. Nessuno dei presenti, infatti, indossava la mascherina e in molti hanno criticato questa scelta, proprio nei giorni in cui la curva dei contagi è tornata pericolosamente a salire…

Foto: Kikapress