Le pantofole di pelo di Chiara Ferragni

Contro Chiara Ferragni e le sue pantofole si è schierata Daniela Martani ai microfoni de La Zanzara, mettendo nel mirino anche la nota raccolta fondi dei Ferragnez in favore di un ospedale milanese: “Vogliono fare i buonisti dell’ultima ora. Per colpa loro andranno ammazzati milioni e milioni di animali. Per diventare le ciabatte della Ferragni. Le pantofole in visone che indossa la Ferragni sono roba vergognosa e diciamolo a tutta l’Italia. Roba vergognosa, vergognosa”.

foto: Kikapress