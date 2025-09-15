Dal murale gigante al mare in 3D: le opere d’arte 'nascoste' che rendono unico l’ospedale Gemelli di Roma

Il Policlinico Gemelli di Roma non è fatto soltanto di grigi stanzoni, ma anche opere d’arte capaci di sorprendere chiunque entri nel celebre ospedale. Tra monumentali murales, installazioni immersive e decorazioni variopinte, la quotidianità dell’ospedale si è trasformata in un luogo dove la bellezza rappresenta una parte integrante della terapia.

Photo Credits: Shutterstock