Tante le serie TV attese per questo autunno

Il 2 ottobre ha debuttato Lily Collins ha debuttato su Netflix con la nuova serie Emily in Paris. 10 episodi creati da Darren Star il papà di serie cult come Sex and the City e Beverly Hills 90210. Le vicende ruotano attorno ad Emily, giovane e brillante direttrice marketing che da Chicago è costretta a trasferirsi a Parigi in seguito all’acquisizione della sua compagnia da parte di una società concorrente francese.

Lo scenario e la bellezza elegante di Lily Collins richiamano immediatamente alla mente la parentesi parigina vissuta da Carrie Bradshaw. Lei nella capitale francese ci finì per seguire il suo amore: l’artista russo Alexander Petrovsky. Sarà anche per questo che in molti pensano che Emily in Paris sia l’erede del cult che vedeva protagoniste le 4 amiche più famose della tv: Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte. Solo il tempo ci dirà se sarà effettivamente così.

@Kikapress