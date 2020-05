Le sorelle Parodi: due assi in cucina?

View this post on Instagram

Non ho grande fantasia in cucina ( quella e’ andata tutta a @ziabene 😜) e la domenica a pranzo preparo sempre gli spaghetti al pomodoro che però , a detta della mia famiglia , sono i migliori del mondo . Questa e’ una mia rarissima sequenza fotografica ai fornelli per augurare a tutti buona domenica e buona ripartenza domani ❤️ #cucinaitaliana #sosteniamoilmadeinitaly #sosteniamociavicenda #uniticelafaremo💪🏻❤️🇮🇹 PS il vestito , visto che lo chiederete , e’ di @skillsandgenes , me lo sono comprato, ed e’ un brand italianissimo ( azienda di Brescia ) . Che mi piace assai 😊