Ronaldo: Juve - Inter

Tra coronavirus e problemi personali, sembra un periodo nero per la Juve, che nelle ultime ore si vede al centro della cronaca non per risultati calcistici bensì per le tristi vicende dei suoi giocatori.

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di sospendere sino al 3 aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto sua egida.

Dopo l’annuncio dello stop dell’intero campionato per rispetto delle norme relative al coronavirus presenti negli ultimi decreti, diverse vicende hanno visto protagonisti Daniele Rugani e Ronaldo.