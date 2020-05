Cristiano Malgioglio chiuso in casa per quasi tre mesi

View this post on Instagram

Dopo quasi 3 mesi, finalmente ho voluto farmi una passeggiata nel cuore di Milano. Mi si e' chiuso il cuore nel vedere tanti negozi chiusi e quasi il deserto nella citta'. Speriamo nella speranza di ritornare come una volta per riprenderci la nostra vita. @lucianinalittizzetto #milanomaivistacositriste .