Iva Zanicchi, 80 anni, è tornata a casa dopo il ricovero in ospedale dovuto al Covid19: la cantante ha pubblicato un video con medici e infermieri che l’hanno curata all’ospedale di Vimercate durante la sua permanenza dovuta alla polmonite bilaterale.

Rivolgendosi ai medici e agli infermieri che la circondano nel video, Iva ha scritto: “Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”

Iva è anche intervenuta telefonicamente al Maurizio Costanzo show, dove ha ricevuto gli applausi a scena aperta del pubblico ed ha ricordato a tutti di non sottovalutare la malattia e anche di non recarsi in ospedale se non se ne ha veramente bisogno.