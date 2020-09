Covid, Flavio Briatore ora elogia l'Italia

Parlando delle nuove misure restrittive adottate in Inghilterra, l’imprenditore, a sorpresa, elogia il nostro Paese: “In Italia, il lockdown e il post lockdown sono stati gestiti in modo serio e adesso raccogliamo i frutti. L’Inghliterra è in piena bufera col virus, in Italia si è lavorato meglio, bravi. Gli italiani sono stati molto più disciplinati degli inglesi”.

Foto: Kikapress