Costantino della Gherardesca vs Mostra del Cinema di Venezia

Fanno più rumore i 7 minuti di applausi per Pierfrancesco Favino o l’acne di Giulia De Lellis? Alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, da sempre, film e gossip vanno a braccetto, anche in questa prima edizione nell’era Covid. Ma il red carpet di quest’anno non è particolarmente piaciuto a Costantino della Gherardesca, che dopo giorni di silenzio, ha commentato la kermesse. Un commento spietato su Twitter quello del conduttore che vedremo presto nelle vesti di concorrente a Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE: — Costantino della Gherardesca dimagrito oltre 20 kg, ecco che dieta ha seguito

Foto: Ufficio Stampa Rai