Per Pasquetta, una gita virtuale al Giardino di Ninfa

Il presidente della fondazione, Tommaso Agnoni, ha dichiarato:

Questo è un anno speciale per il Giardino di Ninfa che come molti ormai sanno compie cento anni. Cento anni di bellezza, lo slogan scelto per gli eventi e le celebrazioni che per ora sono solo rinviate e che presenteremo non appena sarà possibile per tornare a godere insieme di questo luogo magico. Per ora non possiamo fare altro che restare #distantimavicini