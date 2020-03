Coronavirus in America? ...

Secondo questa teoria, quindi, ci sarebbero moltissimi americani influenzati che non sanno di avere il Covid19, soprattutto persone giovani e in salute che il virus colpisce in modo leggero, che nel frattempo continuano la loro vita normale infettando incosapevolmente anche gli altri. Prima o poi nella rete dei contatti finisce qualcuno più fragile, perchè anziano o già debilitato: a quel punto è da capire se chi lo prende in carico come paziente capisce di avere a che fare con il famoso Coronavirus oppure no.