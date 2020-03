Sintomi dell'influenza simili a quelli del Covid19

Uno strumento molto semplice ma di grande utilità per chi proprio in questo momento ha la febbre e sintomi influenzali, ma si trova a casa sua, è il saturimetro: si tratta di un apparecchio elettronico che misura la presenza di ossigeno nel sangue tramite una clip che si applica sul dito. Secondo il presidente del 118 Mario Balzanelli, sarebbe indispensabile dotare di uno di questi apparecchi tutte le persone malate e seguite al domicilio dal proprio medico curante: in genere si reperisce facilmente in farmacia o su Amazon, ma in questo momento potrebbe essere più difficile trovarlo.

Il saturimetro permette di capire quando l‘ossigeno nel sangue è troppo basso e c’è bisogno di ospedalizzazione: può essere indispensabile per prevenire crisi respiratorie ed esiti infausti, soprattutto nelle persone più fragili e debilitate.