Burioni sul Coronavirus: Non abbassiamo la guardia

A Che tempo che fa si torna a parlare di Coronavirus: come succede già da qualche settimana il virologo Burioni, paladino social (e non) della corretta informazione scientifica, è ospite del programma di Fabio Fazio per spiegare a che punto è la lotta al virus e qual è la situazione effettiva.

