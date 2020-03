Paolo Brosio critica i vescovi su coronavirus

Molti vescovi hanno anche chiesto ai parroci di far prendere l’ostia ai fedeli nelle mani e non direttamente in bocca. Un’altra decisione assurda: “Ma non esiste! Dio non può trasmettere il virus, Dio ha vinto la morte. Come può l’ostia benedetta dal figlio prediletto (il sacerdote) di Cristo portare contagio?”.