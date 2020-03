Il Coronavirus cambierà per sopravvivere

In queste settimane sui social network si è molto parlato della vitamina C come cura o prevenzione per il Coronavirus: ovviamente e purtroppo si trattava di una bufala, ma è comunque sottinteso che uno stile di vita sano e una buona alimentazione favoriscano la salute generale e un migliore stato delle difese immunitarie.

Come ricorda anche la dottoressa Vicenzi, capo dell’Unità Patogenesi virale e Biosicurezza dell’ospedale San Raffaele di Milano, è importante mangiare frutta e verdura e cercare di assumere vitamina D, molto importante per il sistema immunitario. La vitamina D si assume stando il più possibile al sole, ma anche mangiando alcuni alimenti fra cui salmone, tonno 8anche in scatola), gamberetti, arance, funghi, uova e latte