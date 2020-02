Il Coronavirus mette in ginocchio anche la settima arte

Stessa sorte è toccata anche a ‘Lupin III – The First’ film di animazione scritto e diretto da Takashi Yamazaki la cui data di uscita era prevista per il 27 Febbraio. Nel comunicato inviato alle redazioni si legge:

“Vi informiamo che, a causa della situazione che si sta verificando nel nostro paese e dell’ordinanza sanitaria che impone la chiusura dei cinema nel Nord Italia, l’uscita di LUPIN III – The First, in programma per il 27 febbraio, è stata posticipata. Vi comunicheremo quanto prima la nuova data di uscita.”