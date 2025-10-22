Il Colosseo apre ai concerti: tra suggestione e polemiche, ecco i primi grandi nomi delle star in lizza
L’anfiteatro più celebre del mondo si prepara a una nuova vita: presto il Colosseo non sarà solo un simbolo dell’antica Roma, ma si trasformerà anche in un palcoscenico per la grande musica internazionale. Una decisione che da un lato affascina e dall’altro divide, tra sogni di note sotto le stelle e timori per la tutela di un patrimonio unico. Ma quali saranno gli artisti che si esibiranno nell’Anfiteatro Flavio?
Il Colosseo apre ai grandi eventi: un’arena antica pronta a rinascere
Il nuovo direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Simone Quilici, ha annunciato la volontà di riportare il Colosseo al centro della vita culturale di Roma. Dopo duemila anni di storia, l’Anfiteatro Flavio diventerà una cornice per concerti e grandi eventi, grazie a una nuova arena in fibra di carbonio e a un piano di accessi rinnovato.
Le polemiche e i dubbi sulla scelta
L’idea di trasformare il Colosseo in un palcoscenico ha diviso un po’ i romani. Da un lato, chi applaude alla rinascita di un luogo “vivo”; dall’altro, chi teme le vibrazioni e l’impatto acustico su una struttura fragile di duemila anni. Quilici, architetto e paesaggista, promette monitoraggi rigorosi e una selezione di eventi “d’eccellenza” al fine di evitare ogni rischio.
Il sogno dei concerti e Paul McCartney
Tra i sogni del nuovo direttore c’è quello di riportare sul palco del Colosseo Paul McCartney, che nel 2003 si esibì solo all’esterno del monumento. Con lui, l’idea di creare serate di musica pop e classica che uniscano passato e presente, come in un dialogo tra epoche diverse.
Sting e Peter Gabriel saranno i primi a tenere un concerto al Colosseo?
Secondo le prime anticipazioni trapelate in rete, Sting e Peter Gabriel saranno i primi grandi nomi a inaugurare la nuova stagione musicale del Colosseo. Sembra infatti che siano già in procinto di programmare una data.
