Il Colosseo apre ai concerti: tra suggestione e polemiche, ecco i primi grandi nomi delle star in lizza

L’anfiteatro più celebre del mondo si prepara a una nuova vita: presto il Colosseo non sarà solo un simbolo dell’antica Roma, ma si trasformerà anche in un palcoscenico per la grande musica internazionale. Una decisione che da un lato affascina e dall’altro divide, tra sogni di note sotto le stelle e timori per la tutela di un patrimonio unico. Ma quali saranno gli artisti che si esibiranno nell’Anfiteatro Flavio?

LEGGI ANCHE:– Stadio Olimpico, il peggior posto per vedere i concerti: la fila che devi evitare

Photo Credits: Shutterstock