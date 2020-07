Temptation Island, come è finita tra le coppie

Si è concluso il viaggio nei sentimenti delle sei coppie protagoniste di Temptation Island. Giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata del reality più amato dell’estate che ha riservato qualche colpo di scena. Non tutte le storie d’amore hanno resistito alle tentazioni dell’Is Morus Relais e qualcuno è ritornato single. Non Anna e Andrea, per, che contro ogni aspettativa del pubblico, hanno lasciato la Sardegna mano nella mano.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset