Quanto varrebbe il Colosseo se fosse venduto come immobile? La cifra non è affatto quella dei 77 MLD di euro

A spingere verso l’alto il prezzo ci sono posizione e fascino: affacciarsi dalle arcate del Colosseo significa poter godere di una vista impareggiabile su Roma. La metro sotto casa e la possibilità di trasformarlo in una residenza di lusso, in un impianto di sale congressi o persino in location per matrimoni ne fanno lievitare il valore. Ma i costi di restauro e la mancanza di servizi essenziali incidono pesantemente, abbassando di circa 72 milioni quest’ultima valutazione.

Photo Credits: Shutterstock