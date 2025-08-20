Quanto varrebbe il Colosseo se fosse venduto come immobile? La cifra non è affatto quella dei 77 MLD di euro
Il Colosseo è da sempre uno dei simboli più riconoscibili di Roma e d’Italia. Ma se invece di considerarlo un bene culturale di inestimabile valore, lo si prendesse in considerazione come se fosse un normale immobile in vendita sul mercato, quanto verrebbe a costare davvero? Scopriamolo insieme.
LEGGI ANCHE:– Perchè ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci
Photo Credits: Shutterstock
Quanto vale il Colosseo come bene immobile?
Secondo uno studio Deloitte, il Colosseo varrebbe circa 77 miliardi di euro se considerato non come edificio, ma come asset sociale. La stima tiene conto dell’impatto economico, turistico e culturale che il monumento ha sull’Italia, arrivando a calcolare che contribuisce ogni anno per circa 1,4 miliardi di euro all’economia nazionale.
Photo Credits: Shutterstock
Il valore del Colosseo sul mercato immobiliare
Se invece si prova a ragionare come se il Colosseo fosse una proprietà privata da mettere in vendita, lo scenario cambierebbe completamente. Parliamo di un edificio di 24.000 metri quadrati, in pieno centro storico, ma anche “da ristrutturare integralmente”. A Roma i prezzi oscillano tra i 7.000 e i 12.000 euro al metro quadro, portando la valutazione tra i 168 e i 288 milioni di euro.
Photo Credits: Shutterstock
Punti di forza e debolezza di un “immobile unico”
A spingere verso l’alto il prezzo ci sono posizione e fascino: affacciarsi dalle arcate del Colosseo significa poter godere di una vista impareggiabile su Roma. La metro sotto casa e la possibilità di trasformarlo in una residenza di lusso, in un impianto di sale congressi o persino in location per matrimoni ne fanno lievitare il valore. Ma i costi di restauro e la mancanza di servizi essenziali incidono pesantemente, abbassando di circa 72 milioni quest’ultima valutazione.
Photo Credits: Shutterstock
Quanto vale davvero il Colosseo se considerato “solo” come immobile
Trattandolo quindi solo come “palazzo in vendita”, senza il vincolo storico, la cifra potrebbe salire a 17.000 euro al metro quadro, portando il prezzo finale a 408 milioni di euro. Una somma significativa, ma distante anni luce dai 77 miliardi stimati tenendo conto del suo immenso valore sociale e culturale.
Photo Credits: Shutterstock