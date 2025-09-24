Addio Claudia Cardinale, perché la diva di Cinecittà amava Roma ma scelse Parigi: non è per i paparazzi
Abbiamo dovuto dire addio a una delle poche vere e proprie dive del cinema italiano: a 87 anni, Claudia Cardinale ci ha lasciato, spegnendosi a Nemours, vicino Parigi e lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan. Lei che è stata icona internazionale e musa dei più importanti registi (oltre che simbolo di Cinecittà), aveva un legame profondo con Roma, città che l’ha consacrata al successo. Eppure, la sua vita privata scelse di viverla altrove, a Parigi. Ma qual è il motivo che la portò a questa scelta?
Roma, città dell’anima e del successo di Claudia Cardinale
Per Claudia Cardinale, Roma non era solo la capitale del cinema, ma anche la città che ha contribuito a regalarle fama e riconoscimenti internazionali. Nei teatri di Cinecittà e sui red carpet delle sale storiche, ebbe infatti modo di lanciare la sua carriera internazionale. “Sono felice di tornare a Roma, città che amo tanto”, disse nel 2023, rivelando quanto fosse legata alla Città Eterna.
La verità sull’‘addio’ alla Capitale di Claudia Cardinale
Accanto alla magia tutta unica dei set romani, su Claudia Cardinale incombeva però il peso soffocante della celebrità. I paparazzi la seguivano ovunque, rendendole difficile compiere anche i gesti più semplici. Claudia confessò più volte di sentirsi “assediata”, senza spazi di libertà. Fu questo a spingerla verso Parigi, città dove poteva passeggiare senza flash, vivendo la sua vita con più libertà e una ritrovata serenità. Il motivo, però, risiede anche nelle sue origini: Claudia Cardinale era nata a Tunisi e cresciuta in Tunisia da una famiglia di origine siciliana. Le sue lingue madri erano dunque il francese e il siciliano.
Tra Cinecittà e Parigi, la scelta del cuore
Nonostante la distanza, il suo legame con Roma non si è mai spezzato: tornava spesso per eventi, restauri e celebrazioni. Ma la Francia le ha offerto quell’equilibrio tra arte e vita privata che a Roma le mancava. Così Claudia Cardinale rimarrà per sempre la diva che amava Cinecittà, ma che scelse Parigi per custodire la sua libertà.
Claudia Cardinale a Roma: le location segrete di un film girato nella Capitale
Ma lo sapevate che il film ‘3 straniere a Roma’, diretto da Claudio Gora è una delle prime apparizioni sul grande schermo di Claudia Cardinale? Girato nel 1958 per le vie capitoline e ambientato in luoghi come Viale Vaticano, Porto di Ripa Grande e Piazza dei Cavalieri di Malta. C’è una scena in particolare, nella quale le tre protagoniste chiedono informazioni a un romano lungo Porto di Ripa Grande – una strada storica che costeggia il Tevere – famosa per i suoi scorci suggestivi e che offre un’interessante vista sulla città alla fine degli anni ‘50!
