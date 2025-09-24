Addio Claudia Cardinale, perché la diva di Cinecittà amava Roma ma scelse Parigi: non è per i paparazzi

Abbiamo dovuto dire addio a una delle poche vere e proprie dive del cinema italiano: a 87 anni, Claudia Cardinale ci ha lasciato, spegnendosi a Nemours, vicino Parigi e lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan. Lei che è stata icona internazionale e musa dei più importanti registi (oltre che simbolo di Cinecittà), aveva un legame profondo con Roma, città che l’ha consacrata al successo. Eppure, la sua vita privata scelse di viverla altrove, a Parigi. Ma qual è il motivo che la portò a questa scelta?

