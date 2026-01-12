Cittá piú sporche al mondo, Roma ha un triste primato
Una recente classifica sulle città più sporche del mondo ha assegnato a Roma un primato poco invidiabile, collocandola ai vertici globali per giudizi negativi sulla pulizia. Non è solo una questione di decoro urbano, ma di immagine internazionale. Un dato che pesa e che riapre il dibattito sullo stato delle grandi capitali turistiche. E, purtroppo, la Capitale è solo la capofila di un triste elenco.
Come funziona la classifica delle città più sporche del mondo
La graduatoria nasce da uno studio di Radical Storage, basato su oltre 70mila recensioni online in lingua inglese. Sono state analizzate le percezioni dei turisti sulla pulizia urbana nelle principali destinazioni mondiali, considerando commenti positivi e negativi legati a sporco, rifiuti e manutenzione degli spazi pubblici.
Budapest è la città più sporca del mondo
In cima questa classifica così negativa si trova Budapest. Quasi il 38% delle recensioni analizzate segnala problemi legati alla pulizia, tra cassonetti colmi e spazi pubblici trascurati. Il forte aumento dei flussi turistici negli ultimi anni sembra aver messo sotto pressione i servizi urbani della capitale magiara, peggiorando la percezione complessiva della città.
Roma si piazza al secondo posto ed è la città più sporca d’Italia
Subito dopo Budapest, però, c’è Roma, seconda a livello mondiale e prima in Italia. Oltre un terzo delle recensioni evidenzia criticità legate allo sporco, un dato che riflette anche il malcontento dei residenti. La gestione dei rifiuti e la manutenzione urbana continuano a essere tra i nodi più contestati della Capitale. E purtroppo è una questione ormai praticamente storica.
Le altre città italiane in classifica: Firenze, Milano e Verona
Il quadro italiano in generale è tutt’altro che rassicurante. Nella classifica ci sono altre tre città. Firenze si colloca al quarto posto mondiale, seguita da Milano al sesto e da Verona al settimo. Città simbolo di turismo e della qualità della vita finiscono così per “fare compagnia” a Roma in una classifica che racconta un problema strutturale, non più episodico, nella gestione della pulizia urbana.
