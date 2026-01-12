Cittá piú sporche al mondo, Roma ha un triste primato

Una recente classifica sulle città più sporche del mondo ha assegnato a Roma un primato poco invidiabile, collocandola ai vertici globali per giudizi negativi sulla pulizia. Non è solo una questione di decoro urbano, ma di immagine internazionale. Un dato che pesa e che riapre il dibattito sullo stato delle grandi capitali turistiche. E, purtroppo, la Capitale è solo la capofila di un triste elenco.

Photo Credits: Shutterstock