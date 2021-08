CivitaFestival 2021, la città della Tuscia palcoscenico ideale della rassegna

Ai piedi dei Monti Cimini, lungo la via Flaminia, tra le gole profonde del fiume Treja, Civita Castellana si trova nel cuore della Tuscia, in provincia di Viterbo e ogni angolo, piazzetta o edificio emana storia.

A partire da tre millenni fa quando vi si stabilirono i Falisci, per poi arrivare al Medioevo quando il borgo iniziò ad ospitare pontefici di spicco come Clemente III e nel Rinascimento come Giulio II dando loro rifugio in situazioni di grave pericolo.