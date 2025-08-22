Non è Roma la regina dell’arte: un’altra città italiana vola nella Top 3 delle città d’arte più straordinarie del pianeta
Quando si parla di città d’arte, pensiamo subito a Roma, che sembra avere il primato indiscusso. Eppure, secondo una nuova classifica internazionale dedicata alle città più straordinarie del pianeta per cultura e creatività, la Capitale resta sorprendentemente fuori dal podio. A conquistare le prime posizioni sono altri luoghi, tra i quali una città italiana che brilla al secondo posto.
Per l’Annual Best Cities for Culture redatto da Time Out non c'è Roma tra le migliori città d'arte
Stiamo parlando del ranking 2025 di Time Out, costruito su oltre 18.500 interviste e sul giudizio di esperti culturali. Roma, pur essendo un’icona mondiale, non entra nemmeno nella Top 3, fermandosi “solo” nella Top 20.
Terzo posto per Edimburgo
A sorpresa, sul gradino più basso del podio compare Edimburgo. La capitale scozzese convince con la sua architettura storica, il fascino dei castelli e festival unici come il Fringe, che la rendono un laboratorio culturale sempre in fermento.
Secondo posto italiano, ma c'è Firenze
L’Italia non resta a guardare: Firenze conquista la medaglia d’argento del secondo posto. La città toscana – non è una sorpresa – riesce a fondere la magnificenza rinascimentale di Uffizi e Duomo con eventi e gallerie di arte contemporanea, mantenendosi sempre attuale.
Al primo posto c'è Parigi
A dominare la classifica è invece Parigi, considerata da oltre il 96% degli intervistati la capitale mondiale della cultura. Dal Louvre al Musée d’Orsay, passando per un fitto calendario di eventi, la Ville Lumière resta la meta più desiderata dagli amanti dell’arte.
