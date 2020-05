Sabato 23 maggio i "Darwin di Donatello"

Per questa puntata speciale come Madre Natura è stata scelta la modella italiana Sara Croce, già presente in una delle puntate di questa ottava edizione.

Per chi non ricordasse i premi assegnati, solo un piccolo spoiler: a fare incetta di riconoscimenti è stato Filip Simaz, l’iconico concorrente con la coroncina che si è fatto notare durante la puntata “Gay pride contro Family Day”. Filip, ballerino e chef, oltre che influencer sui social, si è aggiudicato l’ambito titolo di Mister Darwin ma anche quello per il Miglior Look. Oggi il simpaticissimo Filip continua nella sua carriera artistica ed ha pubblicato anche un singolo, oltre ad aver lanciato una linea di gioielli che vende sul suo sito.