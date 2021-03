Venerdì 12 marzo su Canale 5 in prima serata andrà in onda ‘Ciao Darwin – A grande richiesta’, 5 appuntamenti in cui rivivremo le puntate più divertenti dello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e le diverse Madre Natura.

Ad aprire le danze sarà una puntata dell’edizione numero 8 che vede Madre Natura avere il volto della bellissima Eva Kovac.

