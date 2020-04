Ciao Darwin 8, un altro sabato in compagnia

Come spesso succede, personaggio pubblico e vita privata sono due cose diverse: è proprio il caso di Luca Laurenti, spumeggiante sullo schermo e molto riservato nella vita privata. Il Maestro non possiede social network e quindi non si sa nulla di cosa faccia quando non è in onda: lo stesso Bonolis ha commentato che, stando chiuso a casa senza contatti con l’esterno, forse Laurenti “nemmeno sa dell’emergenza Coronavirus”.

Ovviamente si tratta di una delle simpatiche esagerazioni di Paolo, ma a quanto pare Laurenti è veramente “scomparso”, ritirato nella sua vita privata: sta facendo la quarantena come tutti e anche meglio!